Banka müdürüne bıçak çekti, paralarla kapıdan çıkamadan yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine giden M.A. isimli bir şahıs, bankanın şube müdürü B.S.'nin odasına girdi.

BIÇAK ÇEKİP PARALARI ALDI, POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yanında getirdiği bıçağı çeken şahıs, bankada paniğe neden oldu. Banka görevlilerinin yardım butonuna basması üzerine banko üzerindeki bir miktar parayı alıp dışarı çıkmaya çalışan şahıs, olay yerine giden polisler tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.