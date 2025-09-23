Bandırma Tarım Fuarı Düşük Katılımla Gerçekleşti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, düşük katılım ve boş kalan stantlarla dikkat çekti. Fuarda ziyaretçi yoğunluğunun olmaması, organizasyon firmasına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Bandırma'da tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlaması amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Tarım, Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, beklentilerin oldukça altında kaldı. Fuarda birçok standın boş kaldığı, bazı firmaların ise stantlarını kurmasına rağmen ziyaretçiyle buluşamadığı görüldü.

Fuar öncesinde, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak koordinesinde düzenlenen basın toplantısında fuarın bölgeye büyük katkılar sağlayacağı ifade edilmişti. Ancak fuar alanında gözlemlenen tablo, yapılan açıklamalarla örtüşmedi. Organizasyonu üstlenen Lina Fuarcılık firmasına yönelik eleştiriler dikkat çekti. Bölgedeki vatandaşların önemli bir kısmının fuardan haberdar olmadığı, tanıtım çalışmalarının yetersiz kaldığı belirtildi. Genel Müdür Neci Çiftçi ise firma sayısındaki katılımı ön plana çıkarırken, ziyaretçi sayısına dair herhangi bir değerlendirme yapmadı. - BALIKESİR