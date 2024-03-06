Bandırma'da Dolandırıcılık Operasyonu: 24 Aranan Şahıs Yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına karşı gerçekleştirdiği operasyonda büyük bir başarı elde etti. Bandırma'da yapılan operasyonda, polis ekipleri tarafından 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. (1982) isimli şahıs çiftlikte saklanırken yakalandı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. (1988) da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirterek, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonlar devam edeceği bildirilirdi. - BALIKESİR