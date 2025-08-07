Balıkesir'de Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonları: 7 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 bin 690 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan, Edremit KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde bir araca düzenlenen operasyonda, 80 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili (A.B.) isimli şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ayvalık'ta Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şüpheli yakalanırken; 74 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet 7.65 mm çapında kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapıldı.

Ayrıca Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 40.82 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR