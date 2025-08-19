Balıkesir'de Temmuz Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 671 Bin 58 Oldu

Balıkesir'de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 671 bin 58'e ulaştı. Türkiye'de temmuz ayında 257 bin 471 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 671 bin 58 oldu.

Türkiye'de temmuz ayında 257 bin 471 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR