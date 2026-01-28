Haberler

Marmara'da şap hastalığı alarmı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bulunan bir işletmede şap hastalığına ait lezyonlar tespit edilmesi üzerine bölgede karantina çalışmaları başlatıldı. Hayvan hareketleri durduruldu ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde veteriner hekimler tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sırasında Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yeni getirildiği tespit edilen 4 büyükbaş hayvanda şap hastalığına ait lezyonlar belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, hastalığın tespit edilmesinin ardından bölgede karantina çalışmaları başlatılırken, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu bölgeden canlı hayvan çıkışları yasaklandı.

Marmara İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Marmara Adası'nın tamamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını, ancak hayvansal üretimde ciddi ekonomik kayıplara yol açabildiğini vurguladı.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdinç Çavuşoğlu, karantina tedbirlerine titizlikle uyulmasının sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde atlatılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. - BALIKESİR

