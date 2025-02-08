Balıkesir'de Rüzgar Enerjisi İşçilerini Taşıyan Servis Kaza Yaptı: 18 Yaralı

Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servisin yaptığı kazada yaralı sayısı 18 olarak belirlendi. 4'nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Buğdaylı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen servis kazasında, serviste bulunan 18 kişinin hepsi hastaneye sevk edildi. İşçilerin 4'nün durumunun ağır olduğu diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. - BALIKESİR