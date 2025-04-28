Balıkesir'de Futbol Maçı Sonrası Taraftar Kavgası

Balıkesir'de karşılaşma sonrası iki takım taraftarı arasında kavga çıktı.

Balıkesir Marmara A Grubu 2. Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Bandırma'nın Yeniyenice Mahallesi ile Edincik Mahallesi'nin takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ererken, bu sonuçla Edincikspor grup liderliğini garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olaya polis ekipleri müdahale etti. Güvenliğin sağlanabilmesi için polis havaya uyarı amaçlı ateş açtı. Çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. - BALIKESİR