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Balıkesir'de Fenalaşan Polis Memuru Orkun Kızıltaş Gözyaşları Arasında Uğurlandı

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Dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok yetkili ve polis arkadaşı katıldı.

Balıkesir'de dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşan polis memuru Orkun Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı.

Dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş Zağnos Paşa Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında uğurlandı. Polis memuru Orkun Kızıltaş Balıkesir Çınardere kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Metin Arslanbaş, Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma İl Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, daire müdürleri, polis arkadaşları ve vatanlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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