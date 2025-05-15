Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Genç Yaralandı

Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Genç Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip kayalıklardan denize düşen genç, vücudunda kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Olay, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla gerçekleşti.

Balık tutarken kayalıklardan denize düşen genç yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir genç, balık tutarken dengesini kaybetmesi neticesinde kayalıklardan denize düştü. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen genç, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi mevkiinde bulunan Yelkenkaya'da bir genç, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, vücudunda kırıklar olan yaralıyı sudan çıkararak deniz botuna aldı. Karaya çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa
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