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Bal ve Çaydanlık Seti Çalan Kadın Kamerada Yakalandı

Bal ve Çaydanlık Seti Çalan Kadın Kamerada Yakalandı
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Bartın'da bir iş yerinden bakır çaydanlık seti, diğerinden ise kavanoz bal çalan kadın, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şikayetçi olan iş yeri sahipleri, hırsızlık yasağına karşı tedbir aldı.

Bal ve çaydanlık seti çalan hırsız kamerada

BARTIN - Bartın'da iki farklı iş yerinden bir kavanoz bal ve bakır çay ocağı setini çalan kadın, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Bartın Orta Mahalle'de dün meydana gelen olayda, bakır ürünler satan bir iş yerinin önünden geçen kimliği belirsiz kadın, iş yerinde kimse bulunmadığı bir anda tezgahtaki ürünlere bakma bahanesiyle dükkana yaklaştı. Gözüne kestirdiği ve yaklaşık 5 bin TL değerindeki bakır çaydanlık setini yanındaki bebek arabasına koyan kadın hızla oradan uzaklaştı. Bir süre sonra dükkana gelen iş yeri sahibi çaydanlık setinin olmadığı fark ederek polisi aradı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri İnceleme başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden bir kadın tarafından setin çalındığını belirledi.

Kadının eşkal ve kimlik bilgileri için çalışma yürüten ekipler, bugün ise Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan ve bal satan bir iş yerinden 1 kavanoz balın çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine iş yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kadının eşkalini tespit etti. G.S. isimli kadın, ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürdü. Kadınla birlikte çaldığı bal ve çaldanlık setinin de ele geçirildiği öğrenilirken, iş yeri sahiplerinin ise kadından şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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