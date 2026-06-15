Kadın milletvekili oranı yüzde 20'ye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002 yılında kadın milletvekili oranının yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bugün ise kadın milletvekili oranı yüzde 19,8 seviyesine, yani yaklaşık yüzde 20'ye ulaşmış durumda" dedi.

MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar" programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyümenin olmayacağını belirten Göktaş, "Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır. Girişimcilik ekosistemine katılmalarıyla, kendi hayatının sınırlarını aşarak çevrelerine katkı sunarlar" dedi.

"Hayallerini gerçeğe dönüştüren her kadın, değişimin ve ilerlemenin öncüsü haline gelir"

Kadınların üstlendiği rollerin stratejik değerlerine değinen Bakan Göktaş, "Çünkü her biri, aileden iş dünyasına uzanan geniş bir etki alanıyla ekonominin üretim gücüne yön veren en önemli aktörlerdir. Kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyüme olmaz. Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır. Girişimcilik ekosistemine katılmalarıyla, kendi hayatının sınırlarını aşarak çevrelerine katkı sunarlar. Üretim üzerine düşünmeleri, kalkınma yolculuğuna yeni bir fikir, yeni bir bakış ve yeni bir imkan kazandırır. Emeği görünür olan, emeği takdir edilen her kadın, bir kız çocuğunun hayallerine cesaret olur, umutlarına kanat olur. ve en önemlisi hayallerini gerçeğe dönüştüren her kadın, değişimin ve ilerlemenin öncüsü haline gelir." sözlerini kaydetti.

"Kadınların her alanda daha güçlü şekilde var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz"

Bakanlık olarak, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, girişimcilik cesaretini destekleyen ve kalkınmadaki öncü rollerini güçlendiren politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Bugün geldiğimiz noktada, kadınların güçlenmesini yalnızca bir sosyal politika başlığı olarak değil; Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü şekilde var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz. Son 24 yılda atılan her adım, hayata geçirilen her politika, başlatılan her proje bu yolculuğun somut bir göstergesidir" dedi.

"Kadın milletvekili oranı yüzde 20'ye yaklaştı"

Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilinin arttığını kaydeden Göktaş, "2002 yılında kadın milletvekili oranımız yüzde 4'tü. Bu rakam hiç bir zaman yüzde 5'i dahi aşmamıştı. Bugün ise kadın milletvekili oranı yüzde 19,8 seviyesine, yani yaklaşık yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Elbette bunun da yeterli olduğunu düşünmüyoruz ancak geldiğimiz noktada kadınların temsiliyet oranlarının ne derece arttığını görüyoruz" dedi.

"MÜSİAD şirketlerinde evlilik ve çocuk teşviki"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise nüfus politikalarına destek amacıyla MÜSİAD bünyesindeki şirketlerde çeşitli teşvik uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Özdemir, "MÜSİAD bünyesindeki 1163 şirketin tamamına katılım çağrısı yaptık. Kendi bünyelerindeki çalışanlara evlenmeleri halinde 3 maaş destek, çocuk sahibi olmaları halinde ise 2 maaş prim uygulaması başlattık. Yaklaşık 2 bin yeni evlenen gencimiz bu desteklerden faydalandı" diye konuştu.

"81 ilde kreş hedefi"

Kadınların iş hayatında daha rahat şartlarda yer alabilmesi için kreş yatırımlarını önemsediklerini belirten Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde kreş sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, ilk etapta 50 kreş açmayı planladıklarını kaydetti.

"Kadınlar hem kariyer yapar hem çocuk büyütür"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de, kadınların iş hayatındaki başarısına dikkat çekerek iş ahlakı, iş disiplini ve düzen denildiğinde kadınların önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Bunun hem bürokraside hem de iş dünyasında görüldüğünü ifade eden Şahin, bankacılık sektöründe kadın iş insanlarının kredi geri dönüş oranlarının daha yüksek, batık kredi oranlarının ise daha düşük olduğunu belirtti. Kadınların iş dünyasına katılımında halen aşılması gereken engeller bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Kadınlarımız iş dünyasına yeteri kadar dahil olamıyor. Önlerindeki engelleri aşabilirsek inanıyorum ki kadınlarımız hem kariyer yapar hem de çocuk büyütür. Yeter ki onların önünü açalım" dedi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Valisi Hulusi Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in yanı sıra MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı