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Bahis Endüstri Uzmanı Anıl Ural, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Bahis endüstri uzmanı Anıl Ural, illegal bahsin Türk futboluna verdiği zararı anlatan yazısını intihal yaparak kendi projesiymiş gibi anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bahis Endüstri Uzmanı Anıl Ural kendi projesi olan illegal bahsin Türk futboluna verdiği zararı aktardığı yazısını iddiaya göre intihal yaparak kendi projesiymiş gibi anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da ikamet eden Bahis Endüstri Uzmanı Anıl Ural, 17 Şubat 2022 tarihinde bir ulusal gazetede, ' Futbol kulüpleri varlık içende yokluk çekiyor' başlıklı haberde demeç verdi. Ülke ekonomisine illegal bahsin büyük bir zarar verdiğinden bahsedilen haberde Türk sporunun da büyük bir sekteye uğratıldığı belirtildi. Türk sporunun 4 büyük kulübünün toplam borcunun 13 milyar lira olduğunu belirten Ural, demecinde reklam kaybının ise 700 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Ural, 2014-2020 yılları arasında yasa dışı bahsin 230 milyar liraya ulaştığını, yapılan simülasyon üzerinden 2014 yılında 19.5 milyar lira olan yasa dışı bahis, 2017'de 32 milyar lirayı aştığını, 2020'de de 50 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

'Kulüpleri borçsuz hale getirmeye davet etmişti'

Bahis Endüstrisi Uzmanı Ural verdiği röportajında, "3 yıldır gelecek, gelecek dediğim günlere geldi. Yayın geliri diye bir kalemde kalmadı. Projem olan 'Bahis gelirleri fonu' dışında kulüplere uzanacak bir el yoktur. Televizyon kurmalar, hayali yayın satışları gerçeklerin önüne geçemez. Projem çatısı altında birleşmeye ve benimle kulüpleri 6 ay içinde borçsuz hale getirmeye davet ediyorum. Aksi halde futbol için tek slogan 'karanlık bir günü atlattık sırada daha karanlık günler var' olacaktır" diye konuşmuştu.

"Neresi aynı?, inceleyin"

Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM'de 'Bütün Futbol Kulüplerine Çağrım Var' başlığıyla basın toplantısı düzenleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen Ural, kendisinin 2022'de verdiği demece benzer olduğu iddiasıyla CHP'li Karabat'a ulaştı. Ural ise Karabat'ın, 'Neresi aynı?, inceleyin' cevabını aldı. Daha sonrasında Karabat'a ulaşamayan Ural internet sitesinde verdiği demecin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tarafından kendi projesiymiş gibi sunduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Ural'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 17.02.2022 tarihinde Karar Gazetesi'nde çıkan tam sayfa röportajda kamuoyuyla paylaştığım futbol kulüplerinin borçlardan temizlenmesine ait projemi, iki hafta önce kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda ve Meclis'te yaptığı basın toplantısında kendi projesiymiş gibi sunmuştur. Gazete röportajım ektedir. Fikri hakkımı korumanız adına kendisinden şikayetçiyim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Özgür Karabat Futbol Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Spor Güncel Haberler

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