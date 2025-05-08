Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Bağcılar'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi gönderildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Bağcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Bağcılar'da spor kıyafetleri üreten bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar 15 Temmuz mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde yer alan spor kıyafetleri üreten bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 07.00 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri de sevk edildi. İş yerinden yoğun dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri yangının çıktığı noktada güvenlik önlem aldı. Sabah mesaisi için iş yerine gelen çalışanlar da yangına şahit oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah işe geldiğinde yangının çıktığını gören iş yeri çalışanı Mustafa Çam, "Olayın neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Şu anda biz de bekliyoruz. Sabah olduğunu söylüyorlar. Nasıl meydana geldiğini kimse bilmiyor. 3. Katta dijital baskı bölümünde çıktığı söyleniyor. Şu anda kontrol altına gibi görünüyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.