Bafra'da Veda: Polis Memuru Yunus Erken'e Teşekkür Plaketi

Bafra'da Veda: Polis Memuru Yunus Erken'e Teşekkür Plaketi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 6 yıl görev yapan polis memuru Yunus Erken, Hakkari'ye tayin olduktan sonra mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak teşekkür plaketi aldı.

Samsun'un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde 6 yıldır görev yapan ve Hakkari'ye tayini çıkan polis memuru Yunus Erken'e teşekkür plaketi verildi.

Görev yerinden bugün resmi olarak ilişik kesen Erken, mesai arkadaşlarıyla vedalaşmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Asayiş Büro Amiri Tugay Önerbay, Yunus Erken'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Veda anları duygusal anlara sahne olurken, mesai arkadaşları Erken'e yeni görev yerinde başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.