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Babasına verdiği sözü tutan şehit kızı Mirayşah'ı Vali Dağlı yalnız bırakmadı

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Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah, katıldığı jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı. Vali Dağlı, Mirayşah'ı en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.

Babasına verdiği sözü tutan şehit kızı Mirayşah'ı Vali Dağlı yalnız bırakmadı

ÇORUM - Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah, katıldığı jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı. Vali Dağlı, Mirayşah'ı en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.

2016 yılında Şırnak'taki operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin kabrine, önceki gün doğum günü sebebiyle 9 yaşındaki Mirayşah tarafından bırakılan çiçek üzerindeki notta yazanlar görenleri duygulandırmıştı. Katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı babasına bıraktığı çiçek notu ile anlatan Mirayşah'ın, "Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum" sözleri ise yürek burktu.

"Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum"

Şehit Habib Gökçe'nin kızı Mirayşah tarafından bırakılan çiçekteki not üzerinde, "Canım babacım, seni çok seviyorum iyi ki doğdun. Biliyor musun babacım çok heyecanlıyım. Jimnastik yarışmam var. Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırman için elimden geleni yapacağım. Benim kalbim, babam, cennet yaşın kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Dereceye giren Mirayşah'ı Vali Dağlı yalnız bırakmadı

2023-2024 Artistik Jimnastik Okul Sporları İl Seçmelerine katılan Mirayşah ve arkadaşları takım halinde mansiyon ödülü kazandı. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve şehit Habib Gökçe'nin eşi Kübra Gökçe Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katılarak Mirayşah'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ödül töreni öncesi Mirayşah Şah ve arkadaşları mini bir gösteri yaptı. Mirayşah ve arkadaşlarının madalyalarını tek tek takarak kutlayan Vali Dağlı, öğrencilere başarılar diledi.

Mirayşah'ın babasına yazdığı mektup üzerine gelerek onu yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Dağlı, "Güzel bir başarı elde etti. Madalyasını takdim ettik. Başarısına şahitlik ettik. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Seçmelere katılan tüm sporcularımızda spor yaşamlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum 3.Sayfa Yaşam Spor Haberler

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