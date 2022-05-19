Ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı - Haberler

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Ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan kadının yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olay saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nurel Türkmen evinin yakınlarında yürüdüğü esnada, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu kritik

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kıskandığı için bıçaklamış

Türkmen'i defalarca bıçaklayan ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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