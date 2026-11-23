Aydın'da düzenlenen boğa güreşlerinde İspnaya'yı aratmayan görüntüler yaşandı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde arenaya sığmayan boğalar, demir korkulukları aşarak tribünlere dalarken, şans eseri yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Sultanhisar Atça Mahallesi'nde gerçekleştirilen Malgaçemir Boğa Güreşleri, binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Aydın, Muğla ve İzmir'den getirilen onlarca pehlivan boğanın katıldığı organizasyonda, arenada kıyasıya mücadele yaşandı. Güreşlerin devam ettiği sırada karşı karşıya gelen iki boğa, bir süre sonra saha dışına çıktı. Demir korkulukları aşan boğaların tribünlere yönelmesiyle seyirciler arasında hareketli dakikalar yaşandı. Beklenmedik olay karşısında bazı izleyiciler panikle bulundukları yerden uzaklaşmaya çalıştı. Görevliler ve boğa sahiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan boğalar güreşlerini tamamlayarak bakıcıları tarafından alandan ayrıldı. Bu arada hakem heyeti tarafından seyircilere dikkatli olmaları konusunda ananslu uyarıda bulunuldu.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi ise teselli kaynağı olurken, güreşler kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı