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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Sürücüleri Bilgilendirdi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Efeler, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet sürücü ve yolcularını çeşitli konularda bilgilendirdi. Trafik denetiminde ise 88 sürücü ve yolcuya 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Efeler, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet sürücü ve yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Efeler, Buharkent ve Kuyucak İlçelerinde trafik yoğunluğu bulunan mahallelerde gerçekleştirilen trafik denetiminde 88 sürücü ve yolcuya 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında bilgilendirmelerde bulunup denetim gerçekleştirdi. Ekipler; motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet kullanımı ile ilgili koruma başlığı ve gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları ve hız kuralları konularında sürücü ve yolculara bilgililer aktararak sorularını cevapladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Buharkent Kuyucak 3-sayfa Güncel Efeler trafik Spor

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