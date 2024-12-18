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Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan, Suç Oranları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan, Suç Oranları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
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Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehirdeki suç oranları ve güvenlik ile ilgili olarak gazetecilere bilgi verdi. Aydın'ın suç oranında birinci olduğuna dair istatistik olmadığını belirten Erdoğan, dolandırıcılık vakalarının arttığını da dile getirdi. Ayrıca, yeni emniyet hizmet binasının yapım süreci hakkında da bilgi verdi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, gazetecilerle bir araya gelip şehrin sorunları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın'ın suç oranında birinci olduğuna yönelik soruya Müdür Erdoğan, böyle bir istatistik verinin olmadığını söyledi.

Aydın'da dört aydır görev yapan İl Emniyet Müdürü Erdoğan, emniyet müdür yardımcıları ile birlikte Polis Evin'de gazetecilerle bir araya geldi. Müdür Erdoğan ile gazeteciler şehrin sorunlarını konuştu.

Gazeteciler programda, Emniyet Müdürü Erdoğan'a "Aydın'ın suç oranı en yüksek şehir olduğu doğru mu?" sorusu yöneltti. Müdür Erdoğan, Aydın'ın suç oranında birinci olduğuna dair bir istatistik olmadığını belirterek, "Şehrin nüfusuna ve hareketliliğine göre normal, vahim bir durum söz konusu değil" dedi.

Müdür Erdoğan, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık sayısının çok olduğunu söyledi.

Yeni hizmet binasının yapımına ne zaman başlanılacağına ilişkin Müdür Erdoğan, "Işıklı Mahallesinde yapılacak olan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının ihalesi ve sözleşmesi yapıldı. İhaleyi alan firma, zemin güçlendirme çalışmalarına başlıyor. Ocak ayı içerisinde temelinin atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Gazeteciler, son günlerde ele geçirilen ve sahte zeytinyağı olduğuna yönelik kamuoyuna yansıyan bilgiler sonrası üreticinin mağdur ve tüketicinin endişelendiğini bildirdi. Emniyet Müdürü Erdoğan, "Kentin marka değerini düşürecek tüm faaliyetlerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz." dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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