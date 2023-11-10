Aydın'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan bir ev aramasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Dereköy Mahallesi'nde C.A isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 11 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet tabanca/av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN