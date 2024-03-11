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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 32 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheli düzenlenen operasyona yakalandı. Operasyonlar terörle mücadele kapsamında kararlılıkla devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheli düzenlenen operasyona yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliği ve ülkenin birliği için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarda; 25 PKK/KCK ve 7 TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheli şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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