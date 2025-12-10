Haberler

Aydın'da bin 300 litre tağşiş yağ ele geçirildi

Aydın'da bin 300 litre tağşiş yağ ele geçirildi
Aydın Efeler'de durdurulan bir aracın içinde toplam 1370 litre tağşiş yağ bulundu. Olayla ilgili bir şahsa gıda kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde pet şişe ve bidonlara doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde 5 litrelik 244 adet pet şişeye ve 50 litrelik 3 adet bidona doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. isimli şahıs hakkında 5996 sayılı Gıda Kanununa muhalefetten işlem yapılırken, ayrıca sürücü belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 39 bin 521 TL, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ise 42 bin TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

