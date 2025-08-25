Aydın'da Spor Salonuna Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir spor salonunun iki farklı şubesinin kurşunlanması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesinde bulunan bir spor salonunun Mimar Sinan ve Orta Mahalle şubelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunun şubelerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattıkları çalışmalar neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. D.T., M.C.T., S.A. ve A.T. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli bugün hakim karşısına çıkarılırken, S.A ve A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.T ve M.C.T serbest bırakıldı. - AYDIN