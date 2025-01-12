Aydın'da Kimliği Belirsiz Şahıslar İş Yerine ve ATM'ye Saldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar önce bir iş yerinin kepengine tekmeyle, ardından bir bankaya ait Atm'ye taşla saldırarak zarar verdiler.

Olay, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle önce bir iş yerinin kepengine tekme atarak zarar verdi, ardından da Atm'ye taşla saldırdı. Saldırıda camı kırılan ATM kullanılamaz hale gelirken, şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ATM'ye ve iş yerine zarar veren şahısların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN