Aydın'da Kaçak Sigara Sarımı Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kaçak Sigara Sarımı Yapan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şahsı yakaladı. Operasyon sırasında çok sayıda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak sigara sarımı yapıp piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, M.Ç. isimli şüphelinin Efeler ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramada 90 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 120 kilo kıyılmış açık kıyılmış, 3 bin adet boş sigara paketi, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Ç. hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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