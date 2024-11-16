Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Karpuzlu ilçesinde Ş.A., K.A. ve U.K. isimli şahısların kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan adli aramalarda 81 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 18 adet elektronik sigara, 190 adet kaçak puro, 120 adet kaçak sigara ve 7 bin 450 adet sigara paketi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN