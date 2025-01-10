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Aydın'da Kablo Hırsızlığı Olayında Üç Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Kablo Hırsızlığı Olayında Üç Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir şantiyeden kablo hırsızlığına karışan üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Çalınan kablolar sahibine geri teslim edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir şantiyeden kablo hırsızlığına karışan üç şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Baklaköy Mahallesi'nde inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi şantiyesinde yaklaşık 250 nin TL değerinde 40 top 2,5 mm topraklama bakır kablo, 2 adet CAD6 1500 metre makara bakır kablo, 335+16 NYY 26 metre ana besleme nebakır kablo malzemelerin gece saatlerinde çalındığı ihbar edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhtemel kaçış güzergahlarda yapılan görüntü incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını M.Ç, N.Ç. ve C.D. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalınan malzemeler İncirliova ilçesinde bir hurdacıda bulunarak sahibine teslim edildi. M.Ç., N.Ç. ve C.D. isimli şüpheliler aynı gün yakalanarak işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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