Aydın'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki hırsızlık şüphelisi çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Güllübahçe Mahallesi'nde bir şahsa ait bir adet motosikletin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili E.B ve M.C.K isimli şüpheli şahıslar tespit edilerek Söke Yenidoğan Mahallesi'nde çalınan motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN