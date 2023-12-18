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Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi: 34 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kentin işlek noktalarında usulsüz ve ikinci sıra park yapan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kentin işlek noktalarında usulsüz ve ikinci sıra park yapan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede il genelindeki çift sıra parklanma ve usulsüz parklara geçit vermeyen ekipler, merkez ilçe Efeler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde havadan drone denetimi yaptı. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularının yanı sıra kentin işlek noktalarında ikinci sıra park yapan sürücüleri de kontrol eden ekipler, trafik kurallarına uymayan, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücülerin yaptığı ihlalleri havadan görüntüleyerek fotoğrafladı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, usulsüz engelli park yerlerine ve ikinci sıraya park eden araçlar tek tek tespit edildi. Drone marifetiyle usulsüz park ettiği tespit edilen 34 sürücüye toplamda 15 bin TL cezai işlem uygulandı.

Özellikle kentin işlek noktalarında trafiğin aksamasına sebep olan usulsüz parkların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Haberler

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