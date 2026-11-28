Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, sağlıksız şartlarda saklanan 34 ton 320 kilogram kuru incir ile etiketsiz 2 ton 994 kilogram bal ele geçirildi. Ürün sahiplerine toplam 944 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 1-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, sağlığa uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen 34 bin 320 kilogram kuru incir ile etiketsiz 2 bin 994 kilogram bal ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 657 bin TL olduğu belirtildi. Öte yandan ele geçirilen ürünlerle ilgili sahiplerine toplam 944 bin TL idari para cezası uygulandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü, il genelinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı