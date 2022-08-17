Ayakta durmakta güçlük çektiler, yine de birbirlerine vurmayı ihmal etmediler 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta ayakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar, sokak ortasında birbirlerine saldırdı. Esenyurt'ta ayakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar, sokak ortasında birbirlerine saldırdı. Yumruk ve tekme attıkları sırada dengesini kaybedip yere düşen şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Olay, gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, alkollü şahıslar sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Alkollü şahısların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ayakta durmakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar birbirlerine vurdukları sırada dengelerini kaybedip yere düştü. Sokakta bulunan iki kişi kavgayı ayırmaya çalışırken, alkollü şahıslarla birlikte yere düştü. Tarafları araya giren vatandaşların ayırmasından sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Alkollü şahısların sokak ortasındaki kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (Burak Uğur - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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