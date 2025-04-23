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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Avcılar'da Deprem Anında Züccaciye Dükkanında Panik

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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'daki bir züccaciye dükkanında raflar sallandı, ürünler yere düştü. Alışveriş yapan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Avcılar'da bulunana züccaciye dükkanında raflar sallandı ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için dükkana gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar Isparta Kule'de bulunan züccaciye dükkanında raflar ve avizeler sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar panikleyerek dışarı kaçtı. Çocuklar korkudan çığlık atarken, aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Avcılar'da Deprem Anında Züccaciye Dükkanında Panik
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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