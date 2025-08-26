Ataşehir'de Zincir Markette Domatesler Çöpe Atıldı

Güncelleme:
Ataşehir'de bir zincir markette, çalışanların kasalarca domatesi çöpe döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, çevredekilerin tepkisini çekti.

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu. Öte yandan, olay esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
