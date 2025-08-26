Ataşehir'de Zincir Markette Domatesler Çöpe Atıldı

Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlar tepki çekti.

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu. Öte yandan, olay esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL