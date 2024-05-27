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Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesine küfürlü paylaşımlar yapınca gözaltına alındı

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Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında soruşturma başlattı ve Güven gözaltına alındı. Güven'in geçmişte de çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtildi.

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven gözaltına alındı.

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Meral Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Meral Güven hakkında adli işlem başlatıldı.

Meral Güven'nin geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Medya Galatasaray Meral Güven Fenerbahçe İstanbul Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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