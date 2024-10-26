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Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve yoğun kar, özellikle Ardanuç-Ardahan yolunu olumsuz etkilemekte. Jandarma ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçların geçişine izin vermiyor ve yolları güvenli hale getirmek için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Artvin il karayolu ağında yer alan Ardanuç- Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

Özellikle Geçitli köyü Bülbilan Yaylası'nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Zorlu kış şartlarına hazırlıklı olan jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bölgede ağır kış koşulları nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu, Kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yolda kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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