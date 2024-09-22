Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Sahte Ürün Üreten Fabrikaya Baskın Yapıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, büyük markalara ait sahte ürünlerin üretildiği bir fabrikaya düzenlenen baskında 1 ton sahte ambalaj ele geçirildi. Fabrikanın kapıları kilitliydi ve içeride kimse yoktu.

Arnavutköy'de sahte ürün üreten fabrikaya baskın

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde büyük firmalara ait ürünlerin kopyasını ürettiği tespit edilen bir fabrikaya baskın yapan polis ekipleri içeride 1 ton benzetilmiş ambalaj ele geçirdi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada Dünyaca bilindik olan büyük firmalara ait ürünlerin benzerlerinin yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri firma yetkilileriyle birlikte fabrikaya baskın düzenledi. Kapıları kilitli olan ve içeride kimsenin olmadığı tespit edilen fabrikanın kapıları çilingir yardımıyla açıldı. İçeride yapılan incelemeler sonucunda bilinen kozmetik fabrikalarına ait yaklaşık 1 ton baskılı ambalaj malzemeleri ele geçirildi. Polis ekipleri işyeri sahibi ve çalışanlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Arnavutköy'de Sahte Ürün Üreten Fabrikaya Baskın Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa

Arnavutköy Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ekonomi Hukuk Suç

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });