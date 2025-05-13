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Arnavutköy'de 500 Bin TL Değerinde Altın Çalan Hırsızlar Kamerada

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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 500 bin TL değerinde altın çalan 2 kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık olayı, ev sahibi tarafından ertesi gün fark edildi.

Arnavutköy'de 500 bin TL değerinde altın çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir eve giren 2 kadın hırsız ev içerisinde bulunan yaklaşık değeri 500 bin TL olan altını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda bir binayı gözüne kestiren 2 kadın hırsız, sokakta bir müddet turladıktan sonra binaya girerek kapısını açtıkları daire içerisinde bulunan yaklaşık değeri 500 bin TL olan altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların sokakta dolaştıktan sonra önce binaya daha sonrada daireye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, mağdur vatandaş yetkililerden yardım istedi.

Hırsızlarla karşılaştı, aklına bile gelmedi

Olayın yaşandığı gün sokakta keşif yapan hırsızlarla karşılaşa mağdur Sezen Gürsel, evinde yapılan hırsızlığı bir gün sonra fark etti. Güvenlik kameralarını incelediğinde karşılaştığı kadınların hırsızlık yaptığını fark eden Gürsel, Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri her yerde 2 kadın hırsızı arıyor.

"Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra eve hırsızlar giriyor, Polisler ümitli konuşmuyor"

Yaşadığı durumu anlatan ev sahibi Sezen Gürsel, "Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra eve hırsızlar giriyor. Önce yan binaya giriyorlar ben otobüs durağına gidene kadar benim evime giriyorlar. Ben o gün eve geri dönecektim iyi ki deri dönemmişim. Ben hırsızlık olduğunu anlamadım ertesi günü yani bir gün sonra sabah fark ettim. Evde hiç bir dağınıklık yoktu. Kendim kaybettim diye düşündüm. Daha sonra polise gittim ama çok ümitli konuşmuyorlar. 7 bileziğim, yüzüğüm ve kızımın telefonu çalındı. Hırsızlar bu sokakta dolaşmışlar ellerinde de bir şeyler var sürekli. Kapıyı zorlayarak açmışlar ev içerisinde 10 dakika kalmışlar çok kalmamışlar. Ben kapıdayken önümden geçerek yan binaya girdiler ben çıktıktan sonrada benim evime girdi. 500 bin TL değerinde zararım var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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