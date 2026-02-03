Arjantin'deki orman yangınlarında 50 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Chubut eyaletinde devam eden orman yangınlarında şu ana kadar 50 bin hektarlık alan küle döndü.

Arjantin'in son yıllarda kuraklıktan etkilenen Patagonya bölgesindeki Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Santa Cruz eyaletlerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yangından en çok etkilenen Chubut eyaletinde alevler, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 2 bin 600 yıllık alerce ağaçlarıyla ünlü Los Alerces Milli Parkı'nda yayılmaya devam ediyor. Eyaletteki yangınlarda şu ana kadar 50 bin hektarlık alan küle dönerken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları helikopterlerin desteğiyle sürüyor.

Milei'nin kemer sıkma politikası tepki çekiyor

Arjantin ekonomisini yıllarca süren ağır borç yükünden kurtarma vaadiyle göreve gelen Devlet Başkanı Javier Milei, 2024 yılında Ulusal Yangın Yönetim Servisi'ne yapılan harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında azaltmış, itfaiye ekiplerini yöneten, hava tankerlerinin bakımını yapan, ek ekipman satın almaktan ve tehlikeleri takip etmekten sorumlu olan itfaiye kurumunu büyük ölçüde zayıflatmıştı. Yerel sivil toplum kuruluşu FARN'a göre Arjantin'in 2026 bütçesinde ise Ulusal Yangın Yönetim Servisi'ne ayrılan fonlar, 2025'e göre yüzde 71 oranında azaltıldı. Söndürülemeyen ve ağır hasara yol açan yangınları, Devlet Başkanı Javier Milei'nin yardım kaynaklarını önemli ölçüde azaltan kemer sıkma politikalarına yönelik eleştirileri artırdı. - SANTA CRUZ