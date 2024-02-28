Arifiye'de alt geçide kamyonet sıkıştı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 3 metre yükseklikteki alt geçide bu kez ise bir kamyonet sıkıştı. Alt geçide hızla giren kamyonetin kasası paramparça oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde alt geçitte meydana geldi. Daha öncesinde benzeri birçok kazanın meydana geldiği 3 metre yüksekliğindeki alt geçide bu kez ise kamyonet sıkıştı. Geçidin tavanına takılan kamyonetin kasa kısmı parçalandı. Kaza sebebi ile alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. - SAKARYA