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Arifiye'de alt geçide kamyonet sıkıştı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 3 metre yükseklikteki alt geçide bir kamyonet sıkıştı. Kamyonetin kasası paramparça oldu ve alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 3 metre yükseklikteki alt geçide bu kez ise bir kamyonet sıkıştı. Alt geçide hızla giren kamyonetin kasası paramparça oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde alt geçitte meydana geldi. Daha öncesinde benzeri birçok kazanın meydana geldiği 3 metre yüksekliğindeki alt geçide bu kez ise kamyonet sıkıştı. Geçidin tavanına takılan kamyonetin kasa kısmı parçalandı. Kaza sebebi ile alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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