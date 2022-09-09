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Ardahan haberleri... Ardahan'da tütün kaçakçılarına darbe

3. Sayfa Haberleri

Ardahan haberler... Ardahan'da polisin kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 599 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ardahan'da polisin kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 599 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı tütün satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Ardahan-Kars kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Hanak ilçesinde de bir iş yerinde yapılan aramada 209 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan 3. Sayfa Haberler

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