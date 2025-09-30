Haberler

ARDA Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'nda Makine Arızası Geçirdi

ARDA Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'nda Makine Arızası Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeki ARDA isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı. Gemi, kurtarma ekipleriyle emniyetle Büyükdere'ye demirletildi ve boğaz trafiği açıldı.

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halinde olan ARDA isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı. Geminin Büyükdere'ye emniyetle demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halinde olan ARDA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı. 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı ise gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Geminin Büyükdere açıklarına emniyetle demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapılan açıklamalarda ise, "Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi. Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere'ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 262 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.