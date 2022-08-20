Antalya haberleri... Antalya'da bir daire alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'da bir daire alev alev yandı İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen daire kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Antalya'da bir daire alev alev yandı İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen daire kullanılamaz hale geldi ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Dairenin alev alev yanma anlarıysa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi 555. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bütün daireyi saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fırat Demir Döşemealtı İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

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