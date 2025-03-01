Antalya'daki Marketin Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Antalya'daki bir marketin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Etrafı yoğun dumanların sardığı yangında yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 23.20 sıralarında Muratpaşa ilçesine Meydankavağı Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerindeki marketin elektrik panosunda yangın çıktı. O saatlerde kapalı olan marketten çıkan dumanları çevredekiler fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Market içinde yoğun dumanın bulunmasından dolayı itfaiye ekipleri güçlük yaşadı.

Yangının söndürülmesinin ardından işletmede duman tahliyesi yapıldı. Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken, markette maddi hasar oluştu. - ANTALYA