Antalya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi Taşkesiği mahallesinde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat'tan Akseki ilçesine seyir halindeki Hasan Yiğit idaresindeki 42 HC 731 plakalı Kontur firmasına ait MAN marka yolcu otobüsü karşı yönden gelmekte olan Mesüt Özlemiş idaresindeki 07 BAH 781 Plakalı KİA marka otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda 07 BAH 781 plakalı araç sürücüsü sürücü Mesüt Özlemiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyla Özlemiş olay yerinde hayatını kaybetti. Yine aynı otomobil de yolcu olarak bulunan Ümmü Gülsüm Özlemiş, Kübra Özlemiş (21), Leyla Özlemiş (24), Süleyman Özlemiş yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otobüste yaralanan kimse olmadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otobüs şoförü gözaltına alındı.