Antalya'da yasa dışı orfoz avına 31 bin lira ceza kesildi

Antalya'da yasa dışı orfoz avına 31 bin lira ceza kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı orfoz balığı avlayan kişilere 31 bin 715 TL ceza kesilirken; avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu.

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında yasa dışı olarak orfoz balığı avladığı belirlenen kişilere 31 bin 715 TL ceza kesildiği duyuruldu.

Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri unsurlar tarafından bugün Kemer ilçesi Ayışığı Koyu açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, bir teknede avlanması yasak olan türlerden orfoz (Epinephelus marginatus) balığı avcılığı yapan şahıslar tespit edilerek yakalandı.

31 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında şahıslara 31 bin 715 TL idari para cezası uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan 1 adet dalış elbisesi, 1 takım palet, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı, 6 kilogramlık dalış kemeri, 1 takım patik, 1 su altı feneri, 1 makas ve 2 su üstü şamandırasına el konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.