Antalya'da Lüks Rezidansta Aidat Krizi: 13 Bin TL'den 20 Bin TL'ye Çıktı, 100 Bin TL Ek Ödeme Talebi Yargıya Taşındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks bir rezidansta aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve 100 bin TL'lik ek ödeme talebinin yargıya taşınmasının ardından site yönetiminden açıklama geldi. Yönetim, ek ödeme ve aidat kararlarının geçmiş dönemden kaldığı öne sürülen borçlar nedeniyle alındığını savunurken, site yönetiminin avukatı, "Eski yönetim site kat maliklerine hiçbir konuda bilgi paylaşımı yapmamış, her seferinde öteleyerek gerçekleri gizlemiştir. Eski yönetim zamanında site en az 16 milyon lira borçlandırılmıştır" dedi.

Antalya'da lüks konutlarda yaşanan aidat artışı tartışması mahkemeye taşındı. Konyaaltı ilçesinde bulunan bir rezidansta yaşayan Hediye Hin, aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve ayrıca 100 bin TL ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine karşı dava açtı. Davaya ilişkin duruşma Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulması için davalı tarafa 2 haftalık kesin süre verdi.

"Eski yönetim siteyi en az 16 milyon lira borçlandırdı" iddiası

Duruşmanın ardından açıklama yapan site yönetiminin avukatı Burak Yurtseven, mevcut tartışmanın geçmiş dönem yönetiminden kaynaklandığını öne sürdü. 2026 Ocak ayına kadar sitenin aynı kişiler tarafından yönetildiğini belirten Yurtseven, bu kişilerin iki yıl önce kat maliklerinin bilgisi ve onayı olmadan siteye vekaleten bir yönetim şirketi getirdiğini söyledi. Yurtseven, eski yönetim döneminde kat maliklerine yeterli bilgilendirme yapılmadığını savunarak, "Eski yönetim site kat maliklerine hiçbir konuda bilgi paylaşımı yapmamış, her seferinde öteleyerek gerçekleri gizlemiştir. Eski yönetim zamanında site en az 16 milyon lira borçlandırılmıştır. Site kat maliklerinin can ve mal güvenliğini hiçe sayar şekilde site için gereken temel bakımlar dahi yaptırılmamıştır" dedi.

Sitede elektrik ve su borçlarının dahi ödenmediğini ileri süren Yurtseven, bu nedenle farklı tarihlerde kesintiler yaşandığını belirtti. 2026 Ocak ayında yapılan genel kurul toplantısında kat maliklerinin sitenin içinde bulunduğu mali tabloyu öğrendiğini ifade eden Yurtseven, "Kat maliklerince yeni bir yönetim kurulmuştur. Eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve davalar açılmıştır" diye konuştu.

"Yavuz hırsızın ev sahibini bastırmasına izin vermeyeceğiz"

Eski yönetimle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını belirten Yurtseven, mevcut yönetime yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yurtseven, "Eski yönetici olan bu kişiler, site içinde bıraktıkları ve kendilerinin sebep oldukları borçları, bakımsızlıkları ve mağduriyetleri örtmek amacıyla asılsız söylemlerde bulunmaktadır. Biz, yavuz hırsızın ev sahibini bastırmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimin yalnızca sitenin ihtiyaçları için gerekli aidat miktarını topladığını söyleyen Yurtseven, geçmiş yıllarda daha yüksek aidatlar ve harici ödemeler toplandığını iddia etti. Yurtseven, "Bu toplanan paraların hiçbiri bugün ortada yoktur. Nereye harcandığı konusunda da hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir. 2026 yılı Ocak ayına kadar organize bir şekilde sitenin içinde bırakıldığı durum, tüm kat maliklerini üzüntüye ve maddi kayıplara sevk etmiştir" dedi.

"İlk defa bu yıl aidatlar ortak kararla belirlendi"

Yeni yönetimin herhangi bir huzur hakkı ya da başka bir ad altında ücret almadığını belirten Yurtseven, ödenmesi gereken bazı rakamların ilk etapta yeni yönetim üyeleri tarafından karşılandığını söyledi. Aidat kararının kat maliklerinin ortak kararıyla alındığını vurgulayan Yurtseven, "İlk defa bu yıl aidatlar kat maliklerinin ortak kararıyla belirlenmiştir. Yeni yönetimle birlikte site hesapları, kararlar, defterler, yapılan işler ve denetim kurulu başta olmak üzere bütün kat maliklerimize şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır" diye konuştu.

"Kat malikleri borçları kapatmak için bu kararı aldı"

5 Ocak 2026'da yapılan toplantıya kat maliklerinin büyük çoğunluğunun katıldığını dile getiren Yurtseven, "Bu toplantı tarihine kadar yaşanan sıkıntılar, elektrik kesintileri, siteye uygulanan hacizler, borçlar, elektrik ve suyun dahi ödenmemesi nedeniyle yapılan kesintiler sebebiyle kat malikleri bir araya geldi. Geçmişten kalan bu borçların bertaraf edilmesi için bu karar alındı. Bu kararı kat malikleri birlikte aldı. Bütün kat malikleri içinde bulundukları durumu anladı, gördü ve bu kötü senaryoyu çözmek için böyle bir karar aldı. Aidatı da kendileri bu şekilde belirledi. Aslında ülkemizin enflasyonuna ve şartlarına göre baktığımızda, geçen senelerdeki aidatlar oransal anlamda daha fazlaydı" ifadelerini kullandı.

"18-20 milyon lira borçla karşı karşıya kaldık"

Apartman yöneticisi ise ocak ayında toplanan ek ödemenin nedenini, site devralındığında karşılaşılan borç tablosuyla açıkladı. Yönetici, "Neden biz ocak ayında 120 bin lira topladık? Çünkü yönetimi aldığımız gün 18-20 milyon lira arası bir borçla karşı karşıya kaldık. Burada elektrik borcunu, aidat borcunu düzenli ödeyenler dahi evinde klima kullanamaz hale geldi. Bu borcu bir an önce ödemek için ocak ayında, genel kurulda alınan kararlar neticesinde 120 bin lira para topladık. Denetim raporlarında da göreceksiniz, en az 16 milyon lira borç ödedik. Sitede 149 dairemiz var" diye konuştu.

"100 bin TL büyük paraydı ama bu kararı aldık"

Kat sakinlerinden Andrei Gnezdilov da son iki yılda idari sorunlar yaşadıklarını söyledi. Gnezdilov, "Maalesef son 2 yıl içerisinde apartmanımızda yönetimin doğru düzgün iş yapmaması nedeniyle sorun yaşadık. Hem 16 milyondan fazla borç yapıldı hem bazı günlerde asansör dahil çalışmıyordu. Bahçemiz de çok kötü hale geldi. Eski borçlarımızı kapatmak için bütün ev sahipleri yaklaşık 100 bin TL ödemek zorunda kaldık. Bu çok büyük bir para fakat biz gözümüzü karartarak bu kararı aldık. Şu anda her şey gayet düzgün şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı