Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Temizlik Yaparken Tavandan Düşen Esnaf Yaralandı

Antalya'da Temizlik Yaparken Tavandan Düşen Esnaf Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa ilçesinde temizlik yaparken tavandaki deliği kapatmak isteyen esnaf, panelin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olaydan sonra hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Balıkçılar Çarşısı'nda temizlik yaparken gördüğü deliği kapatmak için tavana çıkan esnaf, tavanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan esnaf hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. Yeni açtığı dükkanında temizlik yaparken tavanda bir delik fark eden Şaban Aman, deliği kapatmak için çıktığı tavandan panelin kırılmasıyla 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki diğer esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

İşte Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce çekilen son görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.