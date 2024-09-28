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Antalya'da Sanayi Yangını: 2 İş Yeri ve 3 Araç Küle Döndü

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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında iki iş yeri ile üç araç küle dönerken, iş yeri sahipleri gözyaşı döktü. Yangında kurtarılan tek canlılar ise muhabbet kuşları oldu. İş yeri sahipleri kundaklama iddiasında bulunarak adaletin yerini bulmasını talep etti.

Antalya'da sanayide çıkan yangında bitişik iş yerleri ile 3 araç küle döndü

İş yeri sahipleri gözyaşı dökerken, tek teselli kurtarılan muhabbet kuşları oldu

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangında sanayideki 2 iş yeri ile 3 araç küle döndü, alevlerin sıçradığı bir iş yerinde ise hasar oluştu. İş yeri sahiplerinin büyük üzüntü yaşadığı yangında tek teselli ise kurtarılan muhabbet kuşları oldu.

Yangın, saat 3.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Yeşil Sanayi Sitesi 5024 Sokak üzerinde bitişik haldeki alüminyum, oto tamirhanesi ve boya satışı yapılan iş yerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler bitişik haldeki diğer iş yerleri ile araçlara da sıçradı.

Muhabbet kuşları kurtarıldı

Olayı haber alan iş yeri sahipleri iş yerlerinin yandığını görünce gözyaşı döktü. Söndürme çalışmaları esnasında boya malzemeleri satan iş yerinden 4 kafesteki muhabbet kuşları kurtarıldı.

Kundaklama iddiası

Oto tamirhane sahibi Güngör Karslı, "Dükkanın yanıyor diye bir çocuk aradı, 'şaka mı yapıyorsun?' dedim. İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söyledi. Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Kanuna adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çekecek. Dükkanda toplam 4 milyon liralık zararım var" dedi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 2 iş yeri ile 3 araç küle döndü, alevlerin sıçradığı bir iş yerinde ise hasar oluştu.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da Sanayi Yangını: 2 İş Yeri ve 3 Araç Küle Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa

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