Haberler

Antalya'da Mağarada Mahsur Kalan İki Genç Kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'da, kötü hava koşulları nedeniyle falezlerdeki bir mağaraya sığınan iki genç, deniz polisi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Gençler denizdeki dalgalar nedeniyle mahsur kalırken, ekipler zorlu koşullarda bölgeye ulaştı.

Antalya'da SUP board (kürek sörfü) yaparken havanın kötüleşmesi sonucu falezlerdeki mağaraya sığınıp mahsur kalan 2 kişi, bir restoranın bahçe kısmından mağaranın bir bölümüne kadar geçitten deniz polisi, itfaiye ekipleri ve AFAD tarafından film gibi operasyonla kurtarıldı.

Ekipleri alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine Konyaaltı Caddesinin yakınındaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi, öğle saatlerinde SUP board (kürek sörfü) yapmak için denize açıldı. Havanın kötüye gittiğini fark eden gençler falezlerdeki mağaraya sığındı. Burada bir süre havanın düzelmesini bekleyen gençler, saat 17.30 sonrası sağanak ve rüzgarın arttığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Deniz Polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi dev dalgalarda yüzerek ulaştı

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne Bağlı Gemi Adamları ekipleri, hava koşullarından dolayı mağaraya botla giremese de, bir kurbağa adam dev dalgalar olmasına karşın yüzerek mağaraya ulaştı. Ardından mahsur kalan kadına üşümemesi için polis dalgıç kıyafeti veren kurbağa adam, kara ekipleri ulaşıncaya kadar da gençlere refakat etti.

Restoranın bahçesindeki merdivenli geçitten kurtarıldı

Kara ekipleri de falezlerden mahsur kalan gençlere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Atatürk Parkı içerisinde yer alan bir restoranın bahçesindeki merdivenli geçidin olduğu bildirilmesi üzerine kurtarma çalışmaları için bu bölüme yoğunlaştı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten mağaranın bulunduğu alana 10 metre kadar gelebilen ekipler, buradan da halat yardımıyla gençlerin bulunduğu alana indi. Güvenlik önlemleri alınarak halata bağlanan gençler, kontrollü bir şekilde geçidin yer aldığı restoran bahçesinden çıkartıldı.

"Birkaç defa çıkmayı denedik ama olmadı"

Kurtarılan gençlerden biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 12.00-13.00 gibi denizde hava kötüleşmeye başlamıştı. Mağaraya sığındık. İlk başta tedbir amaçlı çıkmadım suya. Birkaç defa çıkmayı denedik ama olmadı. 4-5 saat oldu belki 6 saat olmuştur. Sağlık durumumuz iyi" dedi. - ANTALYA

